Критика россиянами Путина за «рождественское перемирие» и причины отсутствия реакции Кремля на новое западное оружие для Украины — анализ ISW
Владимир Путин (Фото:Sputnik/Aleksey Babushkin/Kremlin via REUTERS)
Россия продолжает выборочно реагировать на западную военную помощь Украине и решать, показывать ли ее как «эскалацию». Последний пакет от США на рекордные $3 млрд — очередное этому подтверждение.
Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW) за 6 января.
По словам аналитиков, реакции на новый пакет американской помощи, в который, в частности, вошли БМП Bradley и ракеты Sea Sparrow, от Кремля и «военкоров» практически не было. Однако еще совсем недавно российские чиновники «изобразили как эскалацию» передачу Украине ЗРК Patriot.
В ISW говорят, что избирательность реакции на западное вооружение нужна России для «поддержки информационной операции», чтобы показать Украину как «не имеющую суверенитета, и ослабить готовность Запада оказывать дальнейшую военную помощь, разжигая опасения эскалации со стороны РФ». Такое поведение подтверждает предварительную оценку аналитиков.
«Кремль больше озабочен своими информационными операциями и влиянием, которое западная военная помощь может иметь на конкретные российские военные операции в Украине, чем любыми конкретными системами вооружений, красными линиями или предполагаемыми российскими опасениями относительно возможных наступательных действий Украины против самой РФ с использованием западных систем».
В Институте предполагают, что Кремль и российское информпространство, скорее всего, ухватятся за будущую западную военную помощь, как за то, что, по их мнению, может поддержать эти информационные операции, а не как «за отражение каких-либо фактических красных линий или конкретных опасений относительно потенциальной угрозы, которую могут представлять западные системы вооружения».
Российские чиновники и «военкоры» продолжают негативно реагировать на заявление диктатора Владимира Путина о «прекращении огня» на фоне продолжения обстрелов со стороны оккупантов.
В частности, военный преступник Игорь Гиркин назвал «рождественское перемирие» «решительным шагом к поражению и капитуляции» войск РФ. Другие известные «военкоры» использовали заявление диктатора, чтобы в очередной раз раскритиковать Кремль за ведение войны.
В ISW предполагают, что такое заявление главы Кремля, вероятно, и в дальнейшем будет служить «точкой раздражения» для лиц в информационном пространстве, поддерживающих взаимовыгодные отношения с Путиным. В то время как многие резко критиковали это утверждение диктатора, некоторые использовали его заявление, чтобы продолжать распространять нарратив о том, что Путин является «защитником религиозных ценностей и морали».
Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:
- Известные российские «военные блогеры» продолжают использовать свои платформы для пропаганды искоренения украинской культурной и этнической идентичности.
- Российские и украинские войска продолжили наступательные операции в районе Кременной и Сватового.
- Российские источники утверждают, что войска РФ добились успехов в Соледаре, в то время как наступательные операции РФ продолжаются вокруг Бахмута и в районе Авдеевки—Донецкая.
- Власть и военное руководство России продолжают сталкиваться с негативной ответной реакцией на удар, нанесенный 31 декабря по российской базе в Макеевке Донецкой области.
- Российские войска и оккупационные власти продолжают целенаправленно преследовать украинских детей с целью усиления социального контроля на оккупированных территориях.