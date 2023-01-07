Критика россиянами Путина за «рождественское перемирие» и причины отсутствия реакции Кремля на новое западное оружие для Украины — анализ ISW 7 января, 09:11 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Aleksey Babushkin/Kremlin via REUTERS)

Россия продолжает выборочно реагировать на западную военную помощь Украине и решать, показывать ли ее как «эскалацию». Последний пакет от США на рекордные $3 млрд — очередное этому подтверждение.

Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW) за 6 января.

По словам аналитиков, реакции на новый пакет американской помощи, в который, в частности, вошли БМП Bradley и ракеты Sea Sparrow, от Кремля и «военкоров» практически не было. Однако еще совсем недавно российские чиновники «изобразили как эскалацию» передачу Украине ЗРК Patriot.

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В ISW говорят, что избирательность реакции на западное вооружение нужна России для «поддержки информационной операции», чтобы показать Украину как «не имеющую суверенитета, и ослабить готовность Запада оказывать дальнейшую военную помощь, разжигая опасения эскалации со стороны РФ». Такое поведение подтверждает предварительную оценку аналитиков.

«Кремль больше озабочен своими информационными операциями и влиянием, которое западная военная помощь может иметь на конкретные российские военные операции в Украине, чем любыми конкретными системами вооружений, красными линиями или предполагаемыми российскими опасениями относительно возможных наступательных действий Украины против самой РФ с использованием западных систем».

В Институте предполагают, что Кремль и российское информпространство, скорее всего, ухватятся за будущую западную военную помощь, как за то, что, по их мнению, может поддержать эти информационные операции, а не как «за отражение каких-либо фактических красных линий или конкретных опасений относительно потенциальной угрозы, которую могут представлять западные системы вооружения».

Российские чиновники и «военкоры» продолжают негативно реагировать на заявление диктатора Владимира Путина о «прекращении огня» на фоне продолжения обстрелов со стороны оккупантов.

В частности, военный преступник Игорь Гиркин назвал «рождественское перемирие» «решительным шагом к поражению и капитуляции» войск РФ. Другие известные «военкоры» использовали заявление диктатора, чтобы в очередной раз раскритиковать Кремль за ведение войны.



В ISW предполагают, что такое заявление главы Кремля, вероятно, и в дальнейшем будет служить «точкой раздражения» для лиц в информационном пространстве, поддерживающих взаимовыгодные отношения с Путиным. В то время как многие резко критиковали это утверждение диктатора, некоторые использовали его заявление, чтобы продолжать распространять нарратив о том, что Путин является «защитником религиозных ценностей и морали».

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:



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Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW