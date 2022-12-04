«Старый российский нарратив». В ISW проанализировали скандальное заявление Макрона о гарантиях безопасности для России 4 декабря, 09:45 Макрон заговорил о гарантиях безопасности для России (Фото:Ludovic Marin / Pool via REUTERS)

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) проанализировали скандальное заявление президента Франции Эмануэля Макрона о необходимости удовлетворить потребность России в «гарантиях безопасности».

Как сообщалось, в интервью французским телеканалам Макрон заявил, что новая архитектура безопасности должна включать гарантии для России. По его словам, если российский диктатор Владимир Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине, то Запад должен рассмотреть, как удовлетворить потребность Москвы в гарантиях безопасности, прежде всего, по вопросу «приближения НАТО».

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При этом французский лидер заверил, что Украина будет самостоятельно определять время и условия переговоров с РФ.

Аналитики ISW пишут, что этим заявлением Макрон «усилил российские информационные операции о необходимости для Запада обсуждать российские „гарантии безопасности“».

Там напоминают, что в преддверии полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале Москва выдвинула ультимативные требования Западу относительно так называемых гарантий безопасности. В Кремле требовали никогда не принимать Украину в НАТО, отвести силы Альянса (в том числе ракеты средней дальности) подальше от границы РФ и вернуть НАТО в границы 1997 года, исключив оттуда, в частности, Польшу и страны Балтии.

Тогда Россия и страны Запада провели ряд переговоров по этому поводу, но в итоге 26 января 2022 США и НАТО передали России письменные ответы по поводу гарантий безопасности, которых требовал Кремль. России дали понять, что ее требования о выводе войск и вооружений НАТО из Восточной Европы и невступлении Украины в Альянс неприемлемы.

Недавно об этих требованиях упоминал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В ISW подчеркивают, что требование Россией «гарантий безопасности» является частью крупной российской информационной операции, изображающей НАТО как провокатора российского вторжения в Украину в 2022 году.

«Гарантии безопасности, которые Украина, НАТО и остальная Европа примут от России после неспровоцированной и жестокой захватнической войны Кремля против Украины, могут быть более подходящей темой разговора для западных лидеров, рассматривающих переговоры с Москвой», — отмечают аналитики.