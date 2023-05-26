Россия с помощью стран Евразийского экономического союза хочет обходить санкции. ISW проанализировал саммит в Москве

26 мая, 09:40
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Владимир Путин с президентами Казахстана, Кыргызстана и диктатором Александром Лукашенко во время встречи в Москве 25 мая 2023 года (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Владимир Путин с президентами Казахстана, Кыргызстана и диктатором Александром Лукашенко во время встречи в Москве 25 мая 2023 года (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Возможное развертывание Россией ядерного оружия в Беларуси вряд ли будет означать хоть какую-то эскалацию, а визит лидеров Евразийского экономического союза в Москву может свидетельствовать о плане Кремля выстроить схему обхода санкций. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW) за 25 мая.

Накануне министры обороны России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали соглашения, которые формально продвигают подготовку к размещению российского тактического ядерного оружия на территории республики.

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Такие долгосрочные планы закрепляют фактический военный контроль Москвы над Беларусью, пишут аналитики. Шойгу заявил о сохранении контроля над ядерным оружием в случае его размещения в стране. ISW продолжает считать «чрезвычайно маловероятным» то, что диктатор Владимир Путин применит ядерное оружие против Украины или где-либо еще.

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«Развертывание тактического ядерного оружия в Беларуси требует наличия значительной военной инфраструктуры, а также российского командования и контроля над элементами белорусских вооруженных сил. Кремль, вероятно, намерен использовать эти требования для дальнейшего подчинения белорусской сферы безопасности России», — пишут эксперты.

Также ISW проанализировал встречу Путина в Москве 25 мая с лидерами стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и несколькими другими главами государств бывшего СССР. Там предполагают, что это может расширить для Москвы возможности, чтобы избежать санкций.

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В частности, Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвали к дальнейшему развитию отношений ЕАЭС с третьими странами, включая переговоры о соглашениях о свободной торговле с ОАЭ, Индией, Египтом, Индонезией, Израилем и Ираном. Токаев предложил помочь РФ запустить высокоскоростную грузовую железнодорожную магистраль Челябинск-Болашак-Иран протяженностью 2873 км.

Также Путин призвал страны ЕАЭС создавать технологические альянсы с третьими странами, «предположительно, чтобы обеспечить критически важные компоненты, которые Россия пытается производить или покупать самостоятельно». Также он предлагает увеличить количество новых совместных предприятий под торговой маркой «сделано в ЕАЭС». Аналитики предполагают, что так Путин хочет сделать «ребрендинг» российской продукции и представить ее как продукцию союза, чтобы избежать западных санкций на экспорт.

«Кремль, вероятно, пытается убедить страны-члены ЕАЭС и другие постсоветские страны помочь в текущих схемах Кремля с Китаем, Ираном и другими странами по уклонению от санкций путем облегчения логистики этих схем. Беларусь и Казахстан, вероятно, активно участвуют в помощи России избежать санкций, и Кремль, вероятно, стремится расширить и формализовать эти отношения с более широким ЕАЭС», — подытожили в Институте.

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ISW
Фото: ISW
ISW
Фото: ISW
ISW
Фото: ISW
ISW
Фото: ISW
ISW
Фото: ISW
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Россия Кремль Беларусь Евразийский союз Война России против Украины ISW

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