ISW объяснил, почему в Кремле никак не прокомментировали годовщину полномасштабного вторжения в Украину 25 февраля, 09:56 В Кремле 24 февраля не прокомментировали годовщину полномасштабного вторжения в Украину (Фото:Reuters / Sputnik / Mikhail Metzel)

24 февраля власти РФ никак не прокомментировали годовщину полномасштабного вторжения в Украину потому, что там не смогли достичь ни одной из своих заявленных целей, считают аналитики американского Института изучения войны.

ISW обращает внимание на тот факт, что 24 февраля российский диктатор Владимир Путин и его администрация не делали никаких заявлений по поводу годовщины вторжения, хотя Путин выступал на публике в течение последних трех дней — в частности перед Федеральным собранием РФ 22 февраля и на концерте в Лужниках 23 февраля.

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 24 февраля сделал очередные провокационные заявления о том, что Россия победит в войне. Он добавил, что России жизненно важно достичь своих целей и «отодвинуть границы угроз как можно дальше, даже если это границы Польши».

«Заявления Медведева подчеркивают тот факт, что Кремль продолжает преследовать свои нереалистичные максималистские цели, даже несмотря на то, что он не может предложить российскому народу значительные успехи после года дорогой войны в Украине», — отмечают аналитики.

При этом российские военные блогеры остались недовольны молчанием Кремля.

Российский террорист и экс-главарь российских боевиков на Донбассе Игорь Гиркин (Стрелков) раскритиковал заявления Медведева как бред и пожаловался на то, что никто не упомянул о больших потерях российского десанта во время боев за аэродром Гостомель 24 февраля 2022 года.

Некоторые связанные с Кремлем блогеры, наоборот, пытались преуменьшить военные неудачи России, выражая благодарность за то, что война выявила недостатки, хотя и ценой потерь. Это подтверждает информацию из недавней публикации Financial Times о том, что Путин постарается представить катастрофические военные неудачи России как «необходимый опыт».

В то же время некоторые российские чиновники и СМИ упоминали о «мирном плане» Китая из 12 пунктов, обнародованном МИД КНР 24 февраля. Как отмечают в ISW, российские источники подавали эту новость неточно, чтобы показать, что Китай поддерживает войну России и якобы намекает, что Украина и Запад являются агрессорами.

В ISW считают, что Китай, вероятно, обнародовал свой нечеткий мирный план для поддержания текущего баланса усилий между поддержкой РФ и сохранением доступа к европейским рынкам. Китайские инициативы вряд ли станут серьезным планом переговорного урегулирования войны в Украине, добавляют аналитики.

В отчете ISW также упоминают последние сообщения разведки США о том, что Китай всерьез рассматривает возможность отправки оружия в Россию. В частности, по данным СМИ, речь может идти о передаче беспилотников.

Аналитики объясняют, что российские официальные лица, вероятно, ищут поддержки у китайских производителей оборонной продукции из-за ограничений, наложенных режимами международных санкций на оборонную промышленность России.