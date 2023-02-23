Украина не будет использовать западные истребители для ударов по России — Кулеба 23 февраля, 11:25 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Если Украине передадут западные истребители, их не будут использоваться для ударов по целям на территории России, уверяет министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Об этом он заявил SkyNews в Нью-Йорке.

По словам Кулебы, самолеты нужны Украине, чтобы закончить развязанную Россией войну и оттеснить ее за восточные границы. Министр подчеркнул: оружие, которое Киев получает от партнеров, используют для ударов по оккупированным Россией территориям Украины.

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«Мы можем гарантировать, что Украина не будет использовать западные самолеты и другое дальнобойное оружие. Мы можем гарантировать, что будем использовать западное оружие для освобождения украинских территорий», — заявил Кулеба.



2 февраля министр обороны Алексей Резников заверил, что Украина гарантирует партнерам, что не будет использовать западное оружие для атак на территорию России.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что украинским военным никто не запрещает уничтожать цели на территории РФ оружием, изготовленным в Украине.

По мнению министра обороны Алексея Резникова, положительное решение о передаче авиации Украине — это вопрос одного-двух месяцев.

Президент Владимир Зеленский 8 февраля встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Лондоне и в том числе призвал передать ВСУ британские истребители. Тот заявил, что британские инструкторы начнут обучение украинских морских пехотинцев и пилотов самолетов.

После выступления перед Европарламентом и на саммите ЕС 9 февраля Зеленский заявил, что по истребителям есть «определенные положительные решения, которые остались за кулисами».