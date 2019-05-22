Истребители США во второй раз перехватили российские ракетоносцы у побережья Аляски Сегодня, 16:05 145 Цей матеріал також доступний українською NORADCommand/Twitter Российские самолеты не нарушили воздушное пространство США NORADCommand/Twitter

Самолеты ВВС США во второй раз за два дня перехватили российские бомбардировщики и истребители у побережья Аляски.

Об этом заявили в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки.

«Две пары истребителей F-22 перехватили бомбардировщики Ту-95 и истребители Су-35, которые вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны Аляски 21 мая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что авиация ВКС России оставалась в международном воздушном пространстве и ни разу не нарушила воздушное пространство США или Канады.

В Минобороны РФ заявили, что самолеты ВВС США сопроводили два стратегических ракетоносца Ту-95МС во время полета над Чукотским, Беринговым и Охотским морями, а также вдоль побережья Аляски.

По данным командования воздушно-космической обороны Северной Америки, в 2019 году американская авиация пять раз поднималась для перехвата российских самолетов у берегов Аляски. Россия возобновила патрулирование на дальние расстояния в 2007 году.

20 мая американские истребители F-22 перехватили четыре российских бомбардировщика Ту-95 и два российских истребителя Су-35 у побережья Аляски.