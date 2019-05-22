Истребители США во второй раз перехватили российские ракетоносцы у побережья Аляски
Самолеты ВВС США во второй раз за два дня
перехватили российские бомбардировщики и истребители у побережья Аляски.
Об этом заявили в Командовании
воздушно-космической обороны Северной Америки.
«Две пары истребителей F-22 перехватили
бомбардировщики Ту-95 и истребители Су-35, которые вошли в опознавательную зону
противовоздушной обороны Аляски 21 мая», — говорится в сообщении.
Отмечается, что авиация ВКС России оставалась в международном воздушном пространстве и ни разу не нарушила воздушное
пространство США или Канады.
В Минобороны РФ заявили, что самолеты ВВС США
сопроводили два стратегических ракетоносца Ту-95МС во время полета над
Чукотским, Беринговым и Охотским морями, а также вдоль побережья Аляски.
По данным командования воздушно-космической
обороны Северной Америки, в 2019 году американская авиация пять раз поднималась
для перехвата российских самолетов у берегов Аляски. Россия возобновила патрулирование
на дальние расстояния в 2007 году.
20 мая американские истребители F-22 перехватили
четыре российских бомбардировщика Ту-95 и два российских истребителя
Су-35 у побережья Аляски.