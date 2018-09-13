Истребители США перехватили российские бомбардировщики у берегов Аляски

Границы США и Канады российскими самолетами нарушены не были

Два истребителя F-22 ВВС США совершили перехват и сопроводили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 в небе недалеко от побережья Аляски, сообщает пресс-служба Объединенного командования Воздушно-коcмической обороны Северной Америки (NORAD).

В заявлении отмечается, что инцидент произошел в 22:00 по местному времени во вторник, 11 сентября. В NORAD добавили, что перехват бомбардировщиков был осуществлен в международном воздушном пространстве недалеко от побережья Аляски.

Также в сообщении говорится, что Ту-95 перемещались в сопровождении российских истребителей Су-35.

Как отметили в командовании, F-22 сопровождали российские самолеты до тех пор, пока они не покинули опознавательную зону ПВО.

"Границы США и Канады российскими самолетами нарушены не были", - уточнили в NORAD.

Аналогичный инцидент произошел у побережья Аляски 7 сентября. Тогда американские истребители F-22 перехватили около побережья Аляски два российских ядерных бомбардировщика ТУ-95.