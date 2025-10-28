В Defense Express объяснили, почему французские Rafale могут стать проблемой для Украины

Французский истребитель Dassault Rafale , который считают полностью независимым от иностранных ограничений, на самом деле может создать риски для Украины. Об этом сообщает Defense Express во вторник, 28 октября.

Аналитический портал пишет, что президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил о переговорах с Францией о поставках истребителей Rafale. Эти истребители часто называют оптимальными с точки зрения свободы использования, однако, по оценкам экспертов, это не совсем так.

Rafale действительно почти полностью состоит из французских компонентов, что предоставляет Франции стратегическую автономию, добавили аналитики. В то же время такая зависимость создает риски — в случае изменения политического курса Франции поставки запчастей и обслуживание самолетов могут оказаться под угрозой.

В отличие от Gripen или F-16, которые используют широкий спектр компонентов и вооружения стран НАТО, французский истребитель ограничен национальной промышленной базой.

По оценкам Defense Express, оптимальным вариантом для Украины могла бы стать частичная локализация производства Rafale, что позволило бы уменьшить зависимость от французского ВПК и повысить гибкость в техническом обслуживании.

Инфографика: NV

Ранее Зеленский заявил, что Украина планирует получить до 250 новых самолетов F-16, Gripen и Rafale. Украина ведет переговоры по самолетам со Швецией, Францией и США.

По словам Зеленского, Gripen являются одними из приоритетных самолетов для Украины из-за дешевого обслуживания. Также эти самолеты способны садиться даже на трассе и применять все имеющиеся в Украине ракеты.

22 октября Владимир Зеленский заявил о подписании со Швецией письма о намерениях по сотрудничеству в сфере развития воздушных возможностей. Он отметил, что это соглашение предоставит Украине возможность получить серьезный флот истребителей Gripen.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что Стокгольм сможет начать поставки Украине истребителей Gripen примерно через три года. Однако позже Зеленский заявил, что первые из 150 шведских истребителей Gripen могут поступить в Украину уже в 2026 году.