Истребители НАТО трижды за неделю перехватили российские самолеты над Балтикой

Истребители НАТО, задействованные в миссии воздушной полиции в странах Балтии, на прошлой неделе трижды поднимались в воздух для идентификации и сопровождения российских военных самолетов в международном воздушном пространстве.

Об этом сообщило Министерство обороны Литвы в понедельник, 20 июля.

Сообщается, что 13 июля самолеты Альянса вылетели для идентификации двух российских истребителей Су-30, следовавших из Калининградской области на территорию РФ. На российских самолетах были включены радиолокационные транспондеры, однако планы полета не были поданы. При этом они поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.

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На следующий день, 14 июля, истребители НАТО сопровождали разведывательный самолет Ил-20, который вылетел из Калининградской области и впоследствии вернулся обратно. Этот борт следовал с выключенным транспондером, без плана полета и не выходил на связь с центром управления.

В тот же день самолеты Альянса идентифицировали российский транспортный самолет Ил-76, следовавший из материковой части России в Калининградскую область. У него был включен транспондер, но план полета не был подан, хотя самолет поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами.

Кроме того, в минувшую пятницу истребители НАТО вновь поднимались в воздух для идентификации разведывательного самолета Ил-20М. Он летел с выключенным транспондером и без плана полета, однако поддерживал связь с центром управления.

Президент Литвы Гитанас Науседа на саммите НАТО в Анкаре 8 июля сообщил, что НАТО согласилось преобразовать миссию по патрулированию воздушного пространства стран Балтии в систему противовоздушной обороны, разрешив пилотам истребителей уничтожать беспилотники и другие объекты, представляющие угрозу.

Он также заявил, что власти страны располагают разведданными о новых планах России. В частности, противник может атаковать критическую инфраструктуру Литвы.