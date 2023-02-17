Кулеба рассказал, на истребители каких стран рассчитывает Украина 17 февраля, 13:47 Кулеба и другие украинские дипломаты работают над созданием авиационной коалиции (Фото:МИД Украины/Facebook)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина была бы заинтересована в поставках истребителей из США, Британии, Франции и Германии.

Так он конкретизировали требование Киева о поставках западной авиации в интервью газетам Funke Mediengruppe и Ouest-France накануне Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Tagesschau.

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«Эти страны имеют самые высокие производственные мощности и самые большие авиационные парки», — пояснил украинский министр.

Кулеба добавил, что самолеты могут быть использованы для поражения вражеских ракет, а также важны для проведения контрнаступательных операций ВСУ.

8 февраля президент Владимир Зеленский посетил Британию и призвал передать Украине истребители. СМИ сообщили, что премьер-министр Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие самолеты Лондон может отправить Киеву. Окончательное решение еще не приняли. С официальным запросом о предоставлении истребителей Киев обратился к Нидерландам.

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После выступления перед Европарламентом и на саммите ЕС Зеленский заявил, что по истребителям есть «определенные положительные решения, которые остались за кулисами».

МИД Украины работает над получением первой эскадрильи иностранных боевых самолетов. Глава ведомства Дмитрий Кулеба говорил, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопрос истребителей.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявили, что не будут передавать самолеты Украине. В Польше говорили, что готовы действовать только при широкой поддержке Запада.