Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины, похоже, может быть решен — Ермак

9 февраля, 14:42
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Андрей Ермак (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

Андрей Ермак (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

Глава Офиса президента Андрей Ермак в четверг, 9 февраля, заявил, что вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины, похоже, может быть решен.

Об этом говорится в его Telegram.

«Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен. Детали чуть позже. Ау, болото, что с лицом?» — написал Ермак.

Обновлено. Ермак отредактировал свое сообщение. В обновленном говорится, что вопрос «похоже, может быть решен».

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Перед этим президент Владимир Зеленский выступил перед Европарламентом, а также на саммите ЕС. Глава Европейского парламента Роберта Мецола призвала рассмотреть возможность предоставления Украине истребителей и дальнобойного оружия.

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Ермак рассказал, что во время выступления Зеленский подробно остановился на санкциях против Росатома. Украине их уже ввела — «дальше шаг за ЕС». По его словам, большинство поддерживают антироссийские санкции и трибунал над российскими военными преступниками. Также на повестке дня — использование замороженных активов россиян в интересах Украины.

8 февраля Зеленский посетил с неанонсированным визитом Британию. По итогам визита Лондон заявил, что будет готовить украинских пилотов и морпехов, ввел новые персональные санкции против ряда россиян и ряда российских предприятий. Сунак также заверил, что Великобритания будет поддерживать Украину до победы над РФ, а Зеленский подтвердил договоренность о " сильный оборонительный пакет от Великобритании", включающий дальнобойное оружие.

https://www.youtube.com/watch?v=XTIDzA7QOFw
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Ракеты Истребители Андрей Ермак Война России против Украины

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