В рамках соглашения о покупке самолетов. Saab рассматривает возможность открытия завода в Украине для сборки истребителей Gripen

Шведский авиационный экипаж готовит истребитель JAS Gripen к взлету на авиабазе Каллакс, Швеция, 4 марта 2024 года (Фото: REUTERS/Leonhard Foeger/File Photo)

Шведская оборонная компания Saab заявила о готовности открыть в Украине завод по конечной сборке самолетов Gripen в рамках предложенной сделки о приобретении Киевом до 150 истребителей .

Об этом сообщил генеральный директор компании Микаэль Йоханссон в комментарии Financial Times.

По его словам, контракт на 100−150 самолетов удвоит производственные потребности Saab.

«Во время войны это не так просто, но было бы замечательно создать мощности по крайней мере для конечной сборки и испытаний, а возможно, и для производства некоторых деталей в Украине», — отметил Йоханссон.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон обсуждает возможные варианты финансирования сделки с лидерами Европейского Союза. По словам Йоханссона, одним из вариантов может стать использование части замороженных российских активов, если страны ЕС достигнут согласия по этому вопросу. Впрочем, Евросоюз пока не имеет единой позиции, ведь Бельгия выступает против использования этих средств.

«Нужно найти финансовое решение — сейчас это обсуждается на политическом уровне. Речь идет о том, какую часть расходов и рисков возьмет на себя Швеция, что можно будет распределить между странами, а что — покрыть за счет конфискованных российских активов. Окончательно это еще не решено», — отметил Йоханссон.

Аналитик по аэрокосмической и оборонной промышленности Саш Туса заявил, что Saab имеет больше шансов увеличить производство, чем большинство других компаний.

Он пояснил, что ранее компания производила около 18 самолетов Gripen в год, а сейчас производит чуть больше половины этого количества.

«Самое трудное — превысить исторический максимум производства», — отметил эксперт.

По его словам, удвоение производства позволило бы Saab превысить этот рекорд, но истребитель имеет сложную цепочку поставок, что усложняет процесс.

Gripen считаются более подходящими для украинских условий, чем американские F-16, поскольку эти самолеты могут взлетать и приземляться на обычных дорогах и требуют меньше технического обслуживания.

В случае подписания контракта это станет значительным толчком для Saab, которая сейчас продала 60 новейших истребителей Gripen Швеции, 36 — Бразилии и четыре — Таиланду.

22 октября Владимир Зеленский заявил о подписании со Швецией письма о намерениях по сотрудничеству в сфере развития воздушных возможностей. Он отметил, что это соглашение предоставит Украине возможность получить серьезный флот истребителей Gripen.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что Стокгольм сможет начать поставки Украине истребителей Gripen примерно через три года. Однако позже Зеленский заявил, что первые из 150 шведских истребителей Gripen могут поступить в Украину уже в 2026 году.