США пока не планируют передавать Украине истребители F-16 — Пентагон

9 августа, 10:08
Истребитель F-16 (Фото:anthonyvareberg/flickr.com)

Истребитель F-16 (Фото:anthonyvareberg/flickr.com)

США пока не намерены включать в пакеты помощи Украине истребители F-16, однако не исключают их передачу в будущем.

Об этом в ходе брифинга сообщил замглавы Пентагона Колин Каль.

По его словам, приоритетом для США является предоставление того вооружения, которое является уместным в текущих боевых действиях.

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«Нам нужно предоставить им (украинцам — ред.) возможности, которые будут работать в соответствующих временных рамках. Поэтому мы сосредоточены на этих типах возможностей, а не на том, что может быть реализовано через год, два, три года и так далее», — сказал Каль.

При этом в дальнейшем Пентагон не исключает передачу Украине истребителей.

«Не исключено, что в будущем западные самолеты могут стать частью этой помощи, но окончательный анализ еще не проведен», — отметил Каль.

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15 июля Палата представителей США приняла проект закона об оборонной политике на сумму $840 млрд, часть из которых должна пойти на обучение украинских пилотов работе на истребителях F-15 и F-16.

При этом в командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что подготовка украинских летчиков на самолетах типа F-15, F-16 пока не проводится.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Истребители Пентагон F-16 Война России против Украины

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