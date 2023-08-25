Нидерланды передадут Украине все свои F-16, несколько истребителей оставят для обучения — министр обороны 25 августа, 13:39 Нидерланды пообещали Украине 42 истребителя F-16 (Фото:Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via Reuters)

Нидерланды передадут Украине все свои истребители F-16, несколько из них оставят для обучения украинских пилотов.

Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью Европейской правде.

«Мы переходим с F-16 на более новые F-35, но в определенный момент, в результате войны в Украине, мы решили, что не будем продавать старые F-16, а оставим их доступными и теперь передадим Украине — все, за исключением нескольких самолетов, которые будут использоваться для подготовки украинских пилотов», — пояснила она.

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Министр обороны Нидерландов объяснила, что обучение пилотов никогда не заканчивается и будет необходимо постоянно учится. Она уточнила, что украинские пилоты, вероятно, смогут обучаться в Румынии на базе специального центра.

«Обучение для пилотов не заканчивается никогда. Все время, пока вы используете F-16, вы будете готовить новых пилотов, и вам потребуется учебный центр. Мы сами делали это в течение 40 лет. Вы не можете подготовить одну партию пилотов и прекратить это. Должен быть непрерывный процесс», — резюмировала Оллонгрен.

Президент Украины в течение выходных, 19−20 августа, посетил Швецию, Нидерланды и Данию. Амстердам и Копенгаген пообещали передать Киеву 61 истребитель F-16 — 42 и 19 соответственно.



Инфографика: NV