Нидерланды могут передать F-16 Украине после обучения пилотов — Bloomberg 26 мая, 14:30 F-16 (Фото:REUTERS/Lukasz Glowala)

Нидерланды, вероятно, отправят истребители F-16 в Украину после обучения пилотов, пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с этим вопросом.

По данным агентства, правительство Нидерландов осуществляло дискуссии с администрацией США, чтобы дать зеленый свет передаче самолетов, сообщили люди, выступая на условиях анонимности. В течение месяца Киев и другие союзные правительства давили на администрацию президента Джо Байдена в этом вопросе. В результате, на прошлой неделе Байден объявил, что США поддержат усилия по обучению украинских пилотов использованию самолетов.

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Нидерланды и Дания, с поддержкой Великобритании и Бельгии, возглавляют коалицию по подготовке пилотов. Правительство Нидерландов уже рассматривает возможные планы развертывания и обсуждает их со своими союзниками. Один из собеседников отметил, что хотя правительство Нидерландов готово помочь усилить украинскую противовоздушную оборону, подготовка пилотов и составление планов и логистики могут занять много месяцев.

В настоящее время Нидерланды имеют в своем инвентаре 42 истребителя F-16, из которых 24 используются нидерландской армией и не могут быть отправлены в Украину до середины 2024 года. По данным, дюжина из 18 оставшихся реактивных самолетов должна была быть продана компании Дрейкен Интернешнл, однако правительство Нидерландов отложило передачу этих самолетов в декабре без предоставления объяснений, ссылаясь на коммерческую конфиденциальность.

Хотя окончательное решение о передаче самолетов украинской армии еще не принято, возможно, что Украина может получить некоторые самолеты, находящиеся в продаже, или использовать некоторые из 24 самолетов, которые сейчас находятся в использовании. В зависимости от сроков обучения пилотов, передача самолетов может состояться в следующем году. Стоит отметить, что Нидерланды обеспечивают техническое обслуживание всех своих истребителей F-16, чтобы сохранить их пригодность к полету.

23 апреля издание Politico со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака сообщило, что Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Киеву истребители F-16

22 мая стало известно, что Правительство Нидерландов готово начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в ближайшее время.

Сак заявлял, что Киев надеется, что истребители F-16 появятся в Украине осенью.