Кулеба: Лучшие гарантии безопасности для Украины — передача истребителей F-16

14 апреля, 21:28
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Истребители F-16 (Фото:REUTERS/Lukasz Glowala)

Истребители F-16 (Фото:REUTERS/Lukasz Glowala)

Глава МИД Дмитрий Кулеба убежден, что поставки ВСУ истребителей F-16 и другого вооружения — это лучшая гарантия безопасности для Украины в краткосрочной перспективе.

В интервью журналисту Вадиму Карпьяку Кулеба заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе 11−12 июля будет шагом к членству Украины в Альянсе и решит вопрос гарантий безопасности.

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«В краткосрочной перспективе, конечно, лучшей гарантией нашей безопасности является ускорение поставок оружия и снарядов, сильное ускорение, и принятие положительного решения о предоставлении Украине самолетов F-16», — отметил Кулеба.

По его словам, в вопросе гарантий речь идет о комплексном решении проблемы.

По мнению министра обороны Украины Алексея Резникова, положительное решение по передаче авиации Украине — это вопрос одного-двух месяцев.

20 марта командующих авиацией ВВС Украины Сергей Голубцов говорил, что украинские пилоты смогут научиться управлению F-16 менее чем за полгода.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Оружие Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Истребители Дмитрий Кулеба

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