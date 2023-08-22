Игнат объяснил основные задачи F-16 в Украине 22 августа, 11:28 Первые истребители F-16 могут появиться в Украине уже до нового года (Фото:Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via Reuters)

Западные истребители F-16 могут помочь Украине очистить небо от российской авиации, а также уничтожать корабли, склады и командные пункты войск РФ.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

«Хочу сказать, что F-16 — это то оружие, которое может изменить фактически все. Потому что мы сегодня видим огромную авиационную активность на наших радарах, и это не позволяет сегодня нашим наземным войскам эффективно проводить наступательные действия, освобождать наши территории. Они пользуются поддержкой собственного мощного ПВО и авиации в воздухе», — отметил он.

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По словам Игната, речь идет о вертолетах, истребителях, бомбардировщиках и штурмовиках.

Он также пояснил, что необходимо, чтобы партнеры снабжали Украину и боеприпасами.

«Да, самолеты — это круто, но надо, чтобы партнеры снабжали все то, что у него под крыльями. Речь идет о всей полезной нагрузке, которая может довольно быстро отправить на дно и российские корабли, и их склады, командные пункты и летательные аппараты разных типов», — добавил спикер Воздушных сил ВСУ.

Игнат добавил, что Украина ожидает получения F-16 в хороших модификациях, которые смогут обеспечить этот результат.

20 августа во время визитов президента Украины Владимира Зеленского в Нидерланды и Данию Амстердам и Копенгаген пообещали передать Киеву 61 истребитель F-16 — 42 и 19 соответственно. До нового года Дания может передать первые шесть самолетов. Также украинские военные тестируют шведские истребители Gripen.

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Командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил, что пилоты обучаются на F-16 в Великобритании и Швеции.

Президент Владимир Зеленский посетил базу в Дании, где, по его словам, также идут учения.

США также готовы учить украинских пилотов полетам на F-16, если европейские страны не будут успевать с процессом обучения.

