Белый дом поддерживает позицию Байдена не отправлять истребители F-16 Украине — CNN

31 января, 05:25
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Белый дом выступил в защиту позиции президента США не отправлять в Украину истребители F-16. Чиновники указали на помощь, которую Штаты уже посылают или анонсировали, в том числе танки Abrams.

Об этом заявил в комментарии CNN координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Что я могу вам сказать - это то, что есть много возможностей, которые уже отправляются или будут отправлены в ближайшие недели и месяцы", - сказал он.

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Он уточнил, что речь идет об отправке военного потенциала, который будет критически важно для ВСУ для ведения боевых действий зимой, а также весной.

Инфографика: NV
Фото: Инфографика: NV

Кирби также убежден, что решение об отправке танков Abrams, объявленное на прошлой неделе, не было принято слишком поздно — даже на фоне сообщений о захвате Россией новых территорий на востоке Украины.

Вечером 30 января Байден заявил, что США не будут передавать истребители F-16.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Джо Байден Белый дом Военная помощь Истребители Украина-США F-16 Война в Украине Военная подготовка Истребитель

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