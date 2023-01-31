Белый дом поддерживает позицию Байдена не отправлять истребители F-16 Украине — CNN 31 января, 05:25 Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Белый дом выступил в защиту позиции президента США не отправлять в Украину истребители F-16. Чиновники указали на помощь, которую Штаты уже посылают или анонсировали, в том числе танки Abrams.

Об этом заявил в комментарии CNN координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.



"Что я могу вам сказать - это то, что есть много возможностей, которые уже отправляются или будут отправлены в ближайшие недели и месяцы", - сказал он.

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Он уточнил, что речь идет об отправке военного потенциала, который будет критически важно для ВСУ для ведения боевых действий зимой, а также весной.

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Кирби также убежден, что решение об отправке танков Abrams, объявленное на прошлой неделе, не было принято слишком поздно — даже на фоне сообщений о захвате Россией новых территорий на востоке Украины.

Вечером 30 января Байден заявил, что США не будут передавать истребители F-16.