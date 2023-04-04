Резников о западной авиации: Мы продолжаем идти к этой цели, дискуссия с партнерами продолжается 4 апреля, 16:16 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что стратегическая цель Украины — это переход на современные авиационные платформы западного образца. По его словам, дискуссия Киева с партнерами по этому вопросу продолжается.

В Facebook он напомнил, что МиГ из Польши существенно усилят оборону Украины, позволят сделать небо более безопасным, сохранить жизнь граждан, а также уменьшить разрушения из-за российских атак.

Видео дня

«В то же время, стратегической целью был и остается переход на современные авиационные платформы западного образца, которые обеспечат нашим пилотам преимущества над врагом», — добавил он.

Резников отметил, что на западной боевой авиации украинские пилоты смогут поражать противника на большем расстоянии.

«Мы продолжаем идти к этой цели. Дискуссия с партнерами продолжается без пауз», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Польша уже передала Украине несколько своих истребителей МиГ-29. Также вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк сообщала, что истребители от Словакии уже защищают небо над Харьковом.

В Воздушных силах Украины считают, что предоставление стране модернизированных советских истребителей МиГ-29 будет серьезной помощью, однако вряд ли приведет к каким-то особым изменениям на фронте.

Там заявили, что они не оснащены бортовыми радарами и не могут запускать современные ракеты и подчеркнули: Украине нужны современные западные боевые самолеты.