Германия сейчас не будет играть активную роль в «коалиции истребителей» — Писториус 17 мая, 16:20 Борис Писториюс (Фото:Ints Kalnins/Reuters)

Германия в настоящее время не будет предоставлять самолеты Украине из запасов Бундесвера, заявил глава немецкого Минобороны Борис Писториюс.

Об этом сообщает Bild.

Писториус после встречи с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом в Берлине заявил, что Бундесвер «не может играть активную роль» в коалиции истребителей.

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«Ни один из этих вопросов не будет решаться в Берлине», — сказал он.

По его словам, у Бундесвера нет ни возможностей, ни компетенции, а Германия является экспертом в области танков и противовоздушной обороны и также сосредоточится на поставках боеприпасов.

Также в комментарии Bild, неназванный представитель Минобороны Германии заявил, что Берлин позитивно относится к усилиям Нидерландов и Великобритании по созданию «коалиции истребителей» и приветствует любые инициативы, которые облегчают ВСУ организацию своей обороны.

ПВО Украины, по его словам, является «главным приоритетом» для Германии. Представитель подчеркнул, что Германия предоставляет самые современные зенитные системы.

Инфографика: НВ

Во вторник, 16 мая, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Нидерланды, Франция и Великобритания поддержали коалицию истребителей.

Ранее советник министра обороны Украины Юрий Сак говорил, что Киев хочет получить от союзников от 40 до 50 истребителей F-16 и сформировать три-четыре эскадрильи, чтобы защитить небо от российских атак.