Германия сейчас не будет играть активную роль в «коалиции истребителей» — Писториус
Борис Писториюс (Фото:Ints Kalnins/Reuters)
Германия в настоящее время не будет предоставлять самолеты Украине из запасов Бундесвера, заявил глава немецкого Минобороны Борис Писториюс.
Об этом сообщает Bild.
Писториус после встречи с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом в Берлине заявил, что Бундесвер «не может играть активную роль» в коалиции истребителей.
«Ни один из этих вопросов не будет решаться в Берлине», — сказал он.
По его словам, у Бундесвера нет ни возможностей, ни компетенции, а Германия является экспертом в области танков и противовоздушной обороны и также сосредоточится на поставках боеприпасов.
Также в комментарии Bild, неназванный представитель Минобороны Германии заявил, что Берлин позитивно относится к усилиям Нидерландов и Великобритании по созданию «коалиции истребителей» и приветствует любые инициативы, которые облегчают ВСУ организацию своей обороны.
ПВО Украины, по его словам, является «главным приоритетом» для Германии. Представитель подчеркнул, что Германия предоставляет самые современные зенитные системы.
Во вторник, 16 мая, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Нидерланды, Франция и Великобритания поддержали коалицию истребителей.
Ранее советник министра обороны Украины Юрий Сак говорил, что Киев хочет получить от союзников от 40 до 50 истребителей F-16 и сформировать три-четыре эскадрильи, чтобы защитить небо от российских атак.