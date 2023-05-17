Зеленский на саммите Советы Европы: Нам нужны современные истребители 17 мая, 01:32 Обращение Владимира Зеленского к саммиту Совета Европы, 16 мая 2023 года (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 16 мая, дистанционно обратился к самммиту Советы Европы, который стартовал в исландском Рейкьявике.

Глава украинского государства рассказал участникам саммита о ночной массированной атаке России, во время которой оккупанты одновременно использовали баллистические и крылатые ракеты и дроны. Защитники Украины сбили все вражеские ракеты, в том числе баллистические, которые страна-террорист называла «несбиваемыми».



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«Россия очень старается усовершенствовать свое умение убивать. Мы же очень стараемся усовершенствовать защиту наших людей. Я благодарю все страны и лидеров, которые помогают нам совершенствовать нашу ПВО. Мы все вместе демонстрируем, что такое наши с вами 100%, что такое сила свободного мира. И, конечно, я благодарю каждого нашего солдата, который делает эту работу в нашем небе и на нашей земле, и особенно каждого, кто тренирует наших воинов в различных тренировочных миссиях, которые все похожи в одном — в успехе», — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что еще в прошлом году Украина не смогла сбивать большинство ракет российских террористов, и добавил, что вместе Европа способна «дать 100% в любой сфере, когда цель — защита наших людей и нашей Европы».

«Конечно, нужно еще многое сделать. Территория Украины значительна, и чтобы такой результат ПВО, как этой ночью, был правилом на всей территории, нужны дополнительные системы ПВО и ракеты к ним. Нужны и современные истребители, без которых ни одна система ПВО не будет совершенной. Я уверен, мы придем к этому. Сто процентов должны быть ориентиром для нас. Ноль процентов мы должны оставить агрессору!» — призвал украинский президент.

16−17 мая в Рейкьявике проходит четвертый саммит Совета Европы. Предыдущий состоялся в 2005 году в Варшаве. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что одной из главных тем саммита станет ответственность России за преступление агрессии.

В ночь на 16 мая Россия массировано атаковала Украину с северного, южного и восточного направлений ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования. По данным Генштаба, защитники Украины уничтожили все вражеские ракеты: шесть аэробалистических ракет Кинжал, девять крылатых ракет Калибр и десять ракет наземного базирования (С-400, Искандер-М).

Над Киевом были уничтожены все российские ракеты, обломки упали как минимум в пяти районах города.

Телеканал CNN со ссылкой на источник среди американских чиновников сообщил, что во время атаки российские оккупанты якобы повредили систему ПВО Patriot. В Воздушных силах это не комментировали.