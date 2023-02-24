«За закрытой дверью». ЕС и НАТО обсуждают вопрос о предоставлении Украине западных истребителей — МИД Нидерландов 24 февраля, 10:16 F-16 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Европейский союз и страны НАТО «за закрытой дверью» обсуждают вопрос о предоставлении Украине западных истребителей, об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра.

«С точки зрения (Нидерландов) нет табу. Но что нам нужно принять во внимание, так это то, что на самом деле лучше всего сначала вести эти деликатные беседы друг с другом за закрытой дверью», — сказал Хекстра в интервью CNN.

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По словам министра, «оглядываясь назад», он бы хотел, чтобы переговоры о танках начали еще раньше.

«Потому что это имело бы значение сегодня на поле боя для наших украинских друзей», — сказал он.

Комментируя трибунал для привлечения России к ответственности за военные преступления, он сказал, что приоритетом является обеспечение победы Украины в войне.

«Самое первое, что нам нужно сделать, это убедиться, что украинцы выиграют эту войну. Когда все это сказано и сделано, для нас чрезвычайно важно показать миру, как мы сделали в случае с Нюрнбергом, как мы сделали в случае с Токио, показать, что справедливость будет», — добавил министр.

Президент Владимир Зеленский 8 февраля встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Лондоне и в том числе призвал передать ВСУ британские истребители. Тот заявил, что британские инструкторы начнут обучение украинских морских пехотинцев и пилотов самолетов.



После выступления перед Европарламентом и на саммите ЕС 9 февраля Зеленский заявил, что по истребителям есть «определенные положительные решения, которые остались за кулисами».