Британия считает передачу Украине истребителей «непрактичной» — подготовка пилотов может занять годы 2 февраля, 15:49 Истребитель F-16 (Фото:Ricardo Laurentino/flickr.com)

На Даунинг-стрит отвергли призыв бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона передать Украине истребители для борьбы в развязанной Россией полномасштбанной войне. Такой шаг считают «непрактичным» из-за сложности самолетов.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам спикера премьера Риши Сунака, на полную подготовку пилота для управления британским истребителем могут уйти годы. В частности, программа подготовки пилотов для быстрых реактивных самолетов длится пять лет. Сейчас Британия сосредоточена на том, «как можно помочь Украине защитить свою страну и оттеснить войну в этом году».

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«Мы продолжим выслушивать украинскую сторону. Продолжим слушать украинцев и будем рассматривать, что правильно в долгосрочной перспективе, но — если это поможет понять ситуацию — самая быстрая программа подготовки нового пилота занимает примерно 35 месяцев», — заявил спикер Сунака.

Ранее Джонсон призвал предоставить ВСУ все необходимое вооружение, в том числе истребители F-16. После этого министр обороны Бен Уоллес заявил, что Британия еще не приняла «твердое решение» по самолетам для Украины.

Президент Владимир Зеленский призывал союзников передать Украине ракеты большей дальности и F-16 во время встречи в формате Рамштайн 20 января. Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопрос истребителей.

Издание Politico сообщало, что европейские страны обсуждают поставки Украине истребителей после решения передать танки, но некоторые страны НАТО опасаются возможной эскалации. Однако как в ЕС, так и в США предоставление Киеву самолетов считают вопросом времени.