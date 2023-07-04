Украина не получит западные истребители до завершения контрнаступления — глава Военного комитета НАТО 4 июля, 08:57 F-16 (Фото:REUTERS)

Украина не получит истребителей, пока не завершится ее контрнаступление против России, заявил председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр в комментарии LBC.

Бауэр сказал, что вопрос предоставления Украине западных истребителей, в которых она нуждается, «не будет решен в краткосрочной перспективе».

«Обучение пилотов, обучение техников, организация материально-технического обеспечения, которая может фактически поддерживать эти самолеты, не будут доступны до завершения контрнаступления», — заявил он.

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Он сказал, что считает «важным и понятным», что Украина просит эти истребители, но, по его мнению, это не должно быть «частью дискуссии о контрнаступлении».

Отвечая на вопрос, считает ли он, что Украина может победить Россию в войне без истребителей он сказал, что Украина имеет преимущество, поскольку она имеет западные системы вооружения, лучшую подготовку и, «гораздо более высокий моральный дух и мотивацию».

Бауэр также прокомментировал предупреждение Украины о том, что Россия заминировала Запорожскую АЭС.

Он заявил, что если на станцию будет совершено нападение, последствия «выйдут за пределы типичной проблемы безопасности» и повлияют на весь мир.

«Если это произойдет, то это будет гораздо большая проблема, чем просто военная проблема или что-то только для НАТО. Это то, к чему будет привлечен мир, это будет иметь огромное влияние на Европу», — сказал он.

«И поэтому можно было бы надеяться, что россияне не сделают этого, потому что я думаю, что это лишит их поддержки в мире. Я не могу представить, что ряд стран, которые их поддерживают, поддержит этот акт российского правительства», — добавил Бауэр.

Коалиция истребителей: когда Украина получит F-16: когда Украина получит F-16

Инфографика: NV

В мае западные партнеры заговорили о формировании коалиции по передаче Украине истребители F-16, которые уже длительное время просил Киев.

Первым шагом должно стать обучение украинских пилотов. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально определять, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.

Великобритания в частности обещала начать обучение уже летом. Foreign Policy писало, что страна подготовит около 20 украинских пилотов. СМИ писали, что Дания может начать обучение в августе. Нидерланды в июне выражали готовность начать обучение через несколько месяцев.

По состоянию на 27 июня в Воздушных силах ВСУ заявили, что учения украинцев на F-16 еще не стартовали.

Также пока не объявлено, когда и сколько истребителей получит Украина.

В Белом доме заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине.

Зеленский 21 июня говорил, что Украина может получить первые F-16 через шесть-семь месяцев . Министр обороны Алексей Резников заявлял, что F-16 будут в Украине не раньше Нового года, хотя ранее в Минобороны выражали надежду, что это произойдет этой осенью.

Politico пишет, что Украина может получить первые истребители F-16 в начале 2024 года.

