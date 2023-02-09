Премьер Нидерландов об истребителях для Украины: У нас нет табу в отношении поставок оружия 9 февраля, 21:37 Истребитель F-16 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе сообщил, что страны Запада «движутся вперед» в вопросе поставок боевой авиации для ВСУ.

«Я не могу сказать, произойдет ли это когда-нибудь. Эти обсуждения проходят за закрытыми дверями», — сказал Рютте в комментарии CNN.

Премьер Нидерландов подчеркнул, что заявления о поставках авиации не могут делаться публично. Он добавил, что его страна не говорит «нет» поставкам авиации для ВСУ.

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«Раньше мы также не говорили „нет“ другим системам вооружения. Мы даже несколько движемся вперед… когда дело доходит до такого типа поставок», — отметил он

Он подтвердил свою позицию о том, что у Нидерландов «нет табу» в отношении поставок оружия.

Ранее министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра заявлял, что Нидерланды рассмотрят возможность передачи Украине истребителей F-16, если Киев обратится с соответствующей просьбой.