Польша готова передать Украине истребители, но не первой в НАТО — Моравецкий 9 февраля, 13:18 Матеуш Моравецкий (Фото:Piroschka van de Wouw/Reuters)

Польша готова передать Украине истребители, но не пойдет на этот шаг первой среди стран НАТО, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в Брюсселе в четверг, 9 февраля.



По его словам, это могли бы сделать те страны, которые имеют больше современных боевых самолетов. У Варшавы их недостаточно, потому там заказали новые F-35, рассказал премьер.

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«Наша позиция здесь однозначна. Мы можем действовать только вместе в рамках целого объединения Североатлантического договора. Если такое решение будет, то мы не будем первыми, кто предоставит истребители, но, наверное, дадим положительный ответ на это», — сказал Моравецкий.

9 февраля президент Владимир Зеленский выступил в Европарламенте. Перед его обращением его глава Роберта Мецола призвала рассмотреть возможность предоставления Украине истребителей и дальнобойного оружия.

МИД Украины работает над получением первой эскадрильи иностранных боевых самолетов. Глава ведомства Дмитрий Кулеба сообщал, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопросы истребителей.