Переговоры с партнерами о передаче Украине авиации и дальнобойных ракет ведут ускоренно, есть нюанс — Подоляк 28 января, 14:57 Боевой самолет F-16 (Фото:REUTERS/Paulo Whitaker)

Украина ведет переговоры с партнерами в ускоренном режиме относительно предоставления авиации и дальнобойных ракет. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телеканала FREEDOM.

По его словам, партнеры понимают логику войны. В частности, то, что для прикрытия бронетехники и живой силы необходима авиация. Ракеты, как объясняет Подоляк, Украине нужны, чтобы уничтожить склады с «ключевыми инструментами российской армии» — боеприпасами для ствольной артиллерии.

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«В том же Крыму более 100 складов разных спецификаций. Конечно, их нужно уничтожать. Иначе запорожская, донецкая и луганская группировки [россиян] будут иметь существенный объем артиллерийских возможностей. Я не думаю, что в рамках войны этого кто-то не понимает», — сказал он.

Среди нюансов советник главы ОП назвал «внутренний психологический статус» стран-партнеров. Он связывает это с тем, что они до сих пор не могут отказаться от «некого консерватизма» из-за страха перед изменениями «мировой архитектуры» на фоне войны против Украины.

«С этим нужно работать. Мы должны показывать реальные картинки этой войны. Мы должны резонно говорить и рассказывать: например, это и это позволит уменьшить смерти людей, это — сократить нагрузку на инфраструктуру, это — сократить угрозы безопасности европейского континента, это — локализовать войну. И мы это делаем. И в короткое время выйдем на авиацию и на ракеты повышенной дальности», — сказал Подоляк.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина ожидает поступления 24 современных истребителей в рамках помощи от партнеров. По его словам, речь идет о двух батальонах — в каждом по 12 истребителей.

26 января издание Politico сообщило, что европейские страны обсуждают поставки истребителей Украине, но некоторые члены НАТО опасаются возможной эскалации. Пока что о готовности предоставить Украине свои истребители F-16 заявили только Нидерланды, если об этом попросит Киев.

Замсоветника Белого дома по нацбезопасности Джон Файнер говорил, что в Вашингтоне будут «очень осторожно» обсуждать такую идею. А замспикера Пентагона Сабрина Сингх на вопрос о возможности поставок сказала, что США «ничего не собираются снимать с повестки дня».