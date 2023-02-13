Самолеты для Украины могут стать темой на встрече министров НАТО в Брюсселе — Столтенберг 13 февраля, 16:04 F-16 (Фото:Tom Evensen/www.flickr.com)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что на двухдневной встрече министров обороны стран-союзников Украины обсудят вопрос возможных поставок самолетов для Киева.

Об этом он заявил во время брифинга в понедельник, 13 февраля.

«Сейчас идет дискуссия и относительно вопроса самолетов, и я ожидаю, что этот вопрос также будет рассматриваться завтра на встрече в Брюсселе», — сказал Столтенберг.

Видео дня

По его словам, во время обсуждения нужно учитывать два фактора: скорость и неотложность, а также консультации по новым возможностям помощи.



Генсек НАТО подчеркнул: чем быстрее Киеву передадут оружие, боеприпасы, запчасти, топливо, тем больше жизней удастся спасти. По его словам, нет никаких признаков «подготовки к миру» со стороны российского диктатора Владимира Путина, а новое наступление РФ в Украине уже началось.

14 февраля состоится девятая встреча в формате Рамштайн. Министр обороны Украины Алексей Резников назвал четыре главных вопроса:

защита украинского неба, в частности — через привлечение авиационной платформы;

развитие « танковой коалиции»;

танковой коалиции»; формирование запаса прочности по боеприпасах;

программы тренировок для украинских воинов.

8 февраля Зеленский посетил Британию, где призвал передать Украине истребители. СМИ сообщили, что премьер-министр Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие самолеты Лондон может отправить Киеву. Окончательного решения еще не приняли. С официальным запросом по предоставлению истребителей Киев обратился к Нидерландам.

9 февраля президент Владимир Зеленский выступил в Европарламенте. Перед его обращением глава Роберта Мецола призвала рассмотреть возможность предоставления Украине истребителей и дальнобойного оружия.

МИД Украины работает над получением первой эскадрильи иностранных боевых самолетов. Глава ведомства Дмитрий Кулеба сообщал, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопросы истребителей.