Самолеты для Украины могут стать темой на встрече министров НАТО в Брюсселе — Столтенберг

13 февраля, 16:04
Поделиться:
F-16 (Фото:Tom Evensen/www.flickr.com)

F-16 (Фото:Tom Evensen/www.flickr.com)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что на двухдневной встрече министров обороны стран-союзников Украины обсудят вопрос возможных поставок самолетов для Киева.

Об этом он заявил во время брифинга в понедельник, 13 февраля.

«Сейчас идет дискуссия и относительно вопроса самолетов, и я ожидаю, что этот вопрос также будет рассматриваться завтра на встрече в Брюсселе», — сказал Столтенберг.

Видео дня

По его словам, во время обсуждения нужно учитывать два фактора: скорость и неотложность, а также консультации по новым возможностям помощи.

Читайте также:

Риши Сунак говорит, что Тайфун, стоящий позади него, может не подойти украинцам (Фото:Getty Images) Истребители Typhoon от Великобритании. Нужны ли они Украине и почему Зеленский о них говорит

Генсек НАТО подчеркнул: чем быстрее Киеву передадут оружие, боеприпасы, запчасти, топливо, тем больше жизней удастся спасти. По его словам, нет никаких признаков «подготовки к миру» со стороны российского диктатора Владимира Путина, а новое наступление РФ в Украине уже началось.

14 февраля состоится девятая встреча в формате Рамштайн. Министр обороны Украины Алексей Резников назвал четыре главных вопроса:

  • защита украинского неба, в частности — через привлечение авиационной платформы;
  • развитие «танковой коалиции»;
  • формирование запаса прочности по боеприпасах;
  • программы тренировок для украинских воинов.
Читайте также:

8 февраля Зеленский посетил Британию, где призвал передать Украине истребители. СМИ сообщили, что премьер-министр Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие самолеты Лондон может отправить Киеву. Окончательного решения еще не приняли. С официальным запросом по предоставлению истребителей Киев обратился к Нидерландам.

9 февраля президент Владимир Зеленский выступил в Европарламенте. Перед его обращением глава Роберта Мецола призвала рассмотреть возможность предоставления Украине истребителей и дальнобойного оружия.

МИД Украины работает над получением первой эскадрильи иностранных боевых самолетов. Глава ведомства Дмитрий Кулеба сообщал, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопросы истребителей.

https://www.youtube.com/watch?v=6xArnV48naQ
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   НАТО Истребители Йенс Столтенберг Боевые самолеты Истребитель

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X