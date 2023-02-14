Возможная передача истребителей Украине: Минобороны Эстонии не видит риска ударов по территории РФ 14 февраля, 17:18 F-16 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что он не видит риска того, что Украина может использовать западные истребители для ударов по территории России в случае таких поставок.

Об этом сообщает la Repubblica.

«Мы знаем, что Украине нужна любая помощь, в том числе и реактивные самолеты. Я не вижу риска (использования самолетов для атак по России — ред.), потому что мой хороший коллега Алексей Резников много раз говорил, что они не направятся на российскую территорию», — сказал он.

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По его словам, Украине нужна всяческая помощь, потому что она должна победить.

«Думаю, в скором времени мы сможем направить больше помощи в Украину. Россия готовится к крупномасштабному наступлению. Это означает, что украинцы должны быть готовы и должны быть готовы и к контрнаступлению», — добавил он.

8 февраля Зеленский посетил Британию, где призвал передать Украине истребители. СМИ сообщили, что премьер-министр Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие самолеты Лондон может отправить Киеву. Окончательного решения еще не приняли. С официальным запросом по предоставлению истребителей Киев обратился к Нидерландам.

9 февраля президент Владимир Зеленский выступил в Европарламенте. Перед его обращением глава Роберта Мецола призвала рассмотреть возможность предоставления Украине истребителей и дальнобойного оружия.

МИД Украины работает над получением первой эскадрильи иностранных боевых самолетов. Глава ведомства Дмитрий Кулеба сообщал, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопросы истребителей.