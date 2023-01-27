«Сказать нечего». Джон Кирби отреагировал на информацию о возможной поставке американских истребителей Украине

27 января, 15:45
Поделиться:
Джон Кирби (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Джон Кирби (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Соединенным Штатам Америки пока нечего сказать о возможности поставок истребителей в Украину и о содержании будущих пакетов помощи, заявил представитель Совета нацбезопасности при президенте США Джон Кирби в комментарии CNN.

По его словам, при этом Вашингтон контактирует с Киевом по поводу необходимой поддержки.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский говорил об этом раньше тоже, о желании истребителей. У меня нет никаких заявлений, не могу ничего сказать о будущих пакетах, кроме того, что мы постоянно говорим с украинцами об их потребностях и сделаем все возможное, чтобы удовлетворить их», — сказал Кирби.

Видео дня

Читайте также:
Переговоры продолжаются. Производитель F-16 готов передать свои истребители для реэкспорта в Украину — FT

26 января издание Politico сообщило, что европейские страны обсуждают поставки истребителей Украине, но некоторые члены НАТО опасаются возможной эскалации.

Заместитель советника Белого дома по нацбезопасности Джон Файнер заявил, что в Вашингтоне будут «очень осторожно» обсуждать такую идею. А заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх на вопрос о возможности поставок сказала, что США «ничего не собираются снимать с повестки дня».

https://www.youtube.com/embed/kTnFRrlWBXE
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   США Истребители Джон Кирби Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X