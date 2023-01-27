«Сказать нечего». Джон Кирби отреагировал на информацию о возможной поставке американских истребителей Украине 27 января, 15:45 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Соединенным Штатам Америки пока нечего сказать о возможности поставок истребителей в Украину и о содержании будущих пакетов помощи, заявил представитель Совета нацбезопасности при президенте США Джон Кирби в комментарии CNN.

По его словам, при этом Вашингтон контактирует с Киевом по поводу необходимой поддержки.



«[Президент Украины Владимир] Зеленский говорил об этом раньше тоже, о желании истребителей. У меня нет никаких заявлений, не могу ничего сказать о будущих пакетах, кроме того, что мы постоянно говорим с украинцами об их потребностях и сделаем все возможное, чтобы удовлетворить их», — сказал Кирби.

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26 января издание Politico сообщило, что европейские страны обсуждают поставки истребителей Украине, но некоторые члены НАТО опасаются возможной эскалации.

Заместитель советника Белого дома по нацбезопасности Джон Файнер заявил, что в Вашингтоне будут «очень осторожно» обсуждать такую идею. А заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх на вопрос о возможности поставок сказала, что США «ничего не собираются снимать с повестки дня».

