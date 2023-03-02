Франция рассматривает возможность предоставления Украине истребителей Mirage 2 марта, 16:01 Mirage 2000 (Фото:Rens Bressers/www.flickr.com)

Франция рассматривает возможность обучения украинских пилотов на истребителях Mirage 2000 в Польше.

Об этом сообщает ВMFTV.

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню признал, что с Киевом ведутся соответствующие переговоры.

Сенатор Филипп Фоллио спросил у министра планирует ли он продать истребители Украине или обучение украинских пилотов?



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Сенатор Жоэль Гаррио-Майлам поддержал этот вопрос, уточнив, правда ли, что ВВС Франции готовы обучать украинских летчиков в Варшаве.

Лекорню не подтвердил ни отправку самолетов, ни подготовку пилотов. По его словам, сейчас стоит вопрос срочной отправки боеприпасов.

«Срочно нужны снаряды. Выносливость украинцев зависит от боеприпасов», — сказал министр.

С другой стороны, он признал, «что с украинцами ведутся переговоры по самолетам и формированию».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что Польша может передать Украине свои истребители F-16 только в координации с НАТО.

29 января стало известно, что Польша под видом запчастей предоставила Украине «некоторое количество» МиГ-29.

Ранее издание Politico сообщало, что европейские страны обсуждают поставки Украине истребителей после решения передать танки, но некоторые страны НАТО опасаются возможной эскалации.

О готовности предоставить Украине свои истребители F-16 заявили Нидерланды.

Заместитель советника Белого дома по нацбезопасности Джон Файнер заявил, что в Вашингтоне будут «очень осторожно» обсуждать такую идею. А заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх на вопрос о возможности поставок истребителей сказала, что США «ничего не собираются снимать с повестки дня».