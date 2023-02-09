Уоллес исключил немедленную передачу истребителей Украине. Идею о 100 самолетах Typhoon назвал «нереалистической» 9 февраля, 13:39 Бен Уоллес (Фото:Tristan Fewings/Pool via REUTERS)

Великобритания не будет передавать Украине истребители мгновенно. Процесс может занять месяцы.

Об этом министр обороны Бен Уоллес заявил в интервью BBC.

По его словам, вместо срочной передачи Киеву самолетов Лондон сосредоточится на «альтернативных методах», которые помогли бы прикрыть Украину с воздуха, используя ракеты дальнего радиуса действия и беспилотники.

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Также Уоллес отверг «нереалистические» предположения экс-премьера Бориса Джонсона о том, что Британия может передать 100 боевых самолетов Typhoon. Министр пояснил, что их изготавливает коалиция стран и для передачи нужно их разрешение.

8 февраля Зеленский посетил Британию, где призвал передать Украине истребители. СМИ сообщили, что премьер-министр Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие самолеты Лондон может отправить Киеву. Окончательного решения еще не приняли.

9 февраля президент Владимир Зеленский выступил в Европарламенте. Перед его обращением глава Роберта Мецола призвала рассмотреть возможность предоставления Украине истребителей и дальнобойного оружия.

МИД Украины работает над получением первой эскадрильи иностранных боевых самолетов. Глава ведомства Дмитрий Кулеба сообщал, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопросы истребителей.