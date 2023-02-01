Британия еще не приняла окончательного решения по истребителям для Украины — Уоллес

1 февраля, 21:26
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Бен Воллес (Фото:England.Tristan Fewings/Pool via REUTERS)

Бен Воллес (Фото:England.Tristan Fewings/Pool via REUTERS)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна не приняла «твердое решение» не передавать свои истребители в Украину, но не считает это «правильным подходом в данный момент».

Об этом сообщает The Guardian.

На вопрос, почему Великобритания не отправит самолеты в Украину, Уоллес ответил: «никогда ничего не исключайте».

Британский министр подчеркнул, что решение не поставлять истребители Украине «не твердое».

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«В данный момент я не думаю, что это правильный подход», — добавил он.

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Президент Владимир Зеленский призывал союзников передать Украине ракеты большей дальности и F-16 во время встречи в формате Рамштайн 20 января. Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопрос истребителей.

Издание Politico сообщало, что европейские страны обсуждают поставки Украине истребителей после решения передать танки, но некоторые страны НАТО опасаются возможной эскалации.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Великобритания Российская агрессия Истребители Бен Уоллес

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