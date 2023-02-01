Британия еще не приняла окончательного решения по истребителям для Украины — Уоллес
Бен Воллес (Фото:England.Tristan Fewings/Pool via REUTERS)
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна не приняла «твердое решение» не передавать свои истребители в Украину, но не считает это «правильным подходом в данный момент».
Об этом сообщает The Guardian.
На вопрос, почему Великобритания не отправит самолеты в Украину, Уоллес ответил: «никогда ничего не исключайте».
Британский министр подчеркнул, что решение не поставлять истребители Украине «не твердое».
«В данный момент я не думаю, что это правильный подход», — добавил он.
Президент Владимир Зеленский призывал союзников передать Украине ракеты большей дальности и F-16 во время встречи в формате Рамштайн 20 января. Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопрос истребителей.
Издание Politico сообщало, что европейские страны обсуждают поставки Украине истребителей после решения передать танки, но некоторые страны НАТО опасаются возможной эскалации.