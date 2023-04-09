Истребитель РФ пытался сбить британский самолет наблюдения у берегов Крыма в прошлом году — WP 9 апреля, 23:11 Момент российской атаки на дрон MQ-9 Reaper (Фото:Скриншот видео U.S. European Command/Twitter)

В сентябре прошлого года российский истребитель едва не сбил британский самолет наблюдения в районе временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на секретные документы Пентагона, которые ранее опубликовали СМИ.

Столкновение произошло 29 сентября у побережья Крыма, говорится в одном из секретных материалов. В этом документе инцидент упоминается как «почти сбитый британский RJ», что является отсылкой к прозвищу Rivet Joint, обычно используемому для разведывательных самолетов RC-135. Этот самолет используется для сбора радиопередач и других электронных сообщений.

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В октябре министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал об инциденте в Палате общин Британии, заявив, что два российских истребителя Су-27 пытались перехватитьRC-135 в международном воздушном пространстве над Черным морем, когда самолет РФ приблизился к британскому самолету на расстояние 4,5 метров.

Тогда он заявлял, что один из российских истребителей «выпустил ракету» на расстоянии. Однако министр тогда не стал описывать этот инцидент как близкий к сбитию и объяснил запуск ракеты «технической неисправностью».

6 апреля New York Times написала, что в разных соцсетях распространяется ряд секретных военных документов США месячной давности, якобы содержащих оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке украинских военных.

На следующий день в соцсетях была обнаружена новая партия секретных документов США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной в Украине, Китаем и Ближним Востоком.

Ранее 14 марта два российских самолета Су-27 совершили опасный перехват беспилотника MQ-9 Reaper, выполнявшего стандартные операции в международном воздушном пространстве над Черным морем. Один Су-27 ударил по винту MQ-9, и американские военные были вынуждены опустить его в море.

После инцидента в Госдеп США был вызван посол России. По данным Пентагона, истребитель Су-27, вероятно, получил повреждение после атаки на дрон. США приняли меры, чтобы MQ-9 Reaper не попал «в чужие руки», и минимизировали его разведывательную ценность. В Белом доме не уверены, что США смогут обнаружить беспилотник.

CNN сообщил, что американцы дистанционно стерли конфиденциальные данные с MQ-9 Reaper до падения дрона в воду, а россияне добрались до места падения.