Китайский истребитель совершил «агрессивный» маневр перед носом самолета-разведчика США — видео 31 мая, 07:43 Пролет китайского истребителя вызвал турбулентность, говорят в США (Фото:Скриншот видео U.S. Indo-Pacific Command)

Истребитель Китая совершил «чрезмерно агрессивный» маневр, «непрофессионально» перехватив самолет-разведчик США в международном воздушном пространстве над Южно-Китайским морем 26 мая.

Пентагон опубликовал видео во вторник, 30 мая.

Там рассказали, что пилот китайского J-16 промчался прямо перед носом RC-135, после чего американский самолет пролетел сквозь его турбулентный след. По словам военных США, RC-135 выполнял «безопасные и плановые операции» над Южно-Китайским морем в международном воздушном пространстве в соответствии с международным правом.

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«Соединенные Штаты будут продолжать летать, плавать и работать — безопасно и ответственно — везде, где это позволяет международное право, а Индо-Тихоокеанские объединенные силы США будут продолжать полеты в международном воздушном пространстве с должным вниманием к безопасности всех кораблей и самолетов», — говорится в заявлении.

Как пишет Reuters, спикер посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнгю не дал конкретных комментариев по инциденту, но заявил, что в течение длительного времени США «часто развертывали самолеты и корабли для ведения ближней разведки на территории Китая», назвав это «cерьезной опасность для нацбезопасности». Он призвал «не перекладывать вину» и прекратить «опасные провокации».

Такие перехваты не редкость. Например, в декабре 2022 года китайский военный самолет приблизился к самолету ВВС США на расстояние 3 метра и заставил его совершить маневры, чтобы избежать столкновения в международном воздушном пространстве. Подобное случается и между странами НАТО и Россией.