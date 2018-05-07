Историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына может пройти в Сингапуре – СМИ

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может пройти в Сингапуре в середине июня, сообщает AFP со ссылкой на южнокорейскую газету Chosun Ilbo.

По словам дипломатических источников издания, которые цитируют советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, возможность проведения саммита в Сингапуре "значительно увеличилось", после решения Трампа встретиться с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Белом доме уже в мае.

Напомним, 4 мая Дональд Трамп заявлял, что место и дата встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном уже согласованы.

Тогда телеканал CNN сообщил, что встречу проведут в демилитаризованной зоне Пханмунджом между двумя Кореями.