Историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына может пройти в Сингапуре – СМИ

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может пройти в Сингапуре в середине июня, сообщает AFP со ссылкой на южнокорейскую газету Chosun Ilbo.

По словам дипломатических источников издания, которые цитируют советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, возможность проведения саммита в Сингапуре "значительно увеличилось", после решения Трампа встретиться с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Белом доме уже в мае.

Напомним, 4 мая Дональд Трамп заявлял, что место и дата встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном уже согласованы.

Тогда телеканал CNN сообщил, что встречу проведут в демилитаризованной зоне Пханмунджом между двумя Кореями.

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