Историческая встреча: КНДР и Южная Корея объявили дату саммита своих лидеров

КНДР и Южная Корея впервые за последние 10 лет проведет совместный саммит, в котором примут участие лидеры стран – Ким Чен Ын и Мун Чже Ин.

Саммит с участием глав государств запланирован на 27 апреля, сообщает CNN.

Переговоры делегаций КНДР и Южной Кореи состоялись в пограничной деревне Пханмунджом.

После саммита с президентом Южной Кореи Ким Чен Ын может провести встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Накануне стало известно, что Ким Чен Ын посетил Китай и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.