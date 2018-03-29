Историческая встреча: КНДР и Южная Корея объявили дату саммита своих лидеров

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Ким Чен Ын и Мун Чже Ин проведут встречу 27 апреля
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Ким Чен Ын и Мун Чже Ин проведут встречу 27 апреля

КНДР и Южная Корея впервые за последние 10 лет проведет совместный саммит, в котором примут участие лидеры стран – Ким Чен Ын и Мун Чже Ин.

Саммит с участием глав государств запланирован на 27 апреля, сообщает CNN.

Переговоры делегаций КНДР и Южной Кореи состоялись в пограничной деревне Пханмунджом.

После саммита с президентом Южной Кореи Ким Чен Ын может провести встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Накануне стало известно, что Ким Чен Ын посетил Китай и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

 

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