«Не подчиняются приказам». Источник в Пентагоне утверждает, что войска РФ отказываются наступать на Донбассе — CNN
Уничтоженная в Украине техника оккупантов (Фото:REUTERS/Mykola Tymchenko)
Российские войска отказываются подчиняться приказам своего руководства и наступать на Донбассе, сообщает СNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Пентагона.
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По его данным, отказываются выполнять приказы «офицеры среднего звена различных уровней, вплоть до уровня батальона». Чиновник сообщил, что российские офицеры «либо отказались подчиняться приказам, либо не выполняют их с той степенью рвения, которую ожидают от офицеров».
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Отмечается, что оккупанты с начала войны против Украины имели низкий моральный дух, но это лишь одна из многочисленных проблем войск РФ. Чиновник уточнил — у оккупантов проблемы с логистикой.
По данным Пентагона, в настоящее время в Украине находится 97 батальонно-тактических групп (БТГ) оккупантов.
«Нередко они перебрасывают одну или две БТГ с Донбасса обратно в Россию для переоснащения или пополнения запасов, а затем возвращают их обратно, это нормально», — сказал чиновник.
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