«Не подчиняются приказам». Источник в Пентагоне утверждает, что войска РФ отказываются наступать на Донбассе — CNN

9 мая, 21:46
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Уничтоженная в Украине техника оккупантов (Фото:REUTERS/Mykola Tymchenko)

Уничтоженная в Украине техника оккупантов (Фото:REUTERS/Mykola Tymchenko)

Российские войска отказываются подчиняться приказам своего руководства и наступать на Донбассе, сообщает СNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Пентагона.

Война России против Украины — главные события 9 мая

По его данным, отказываются выполнять приказы «офицеры среднего звена различных уровней, вплоть до уровня батальона». Чиновник сообщил, что российские офицеры «либо отказались подчиняться приказам, либо не выполняют их с той степенью рвения, которую ожидают от офицеров».

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Отмечается, что оккупанты с начала войны против Украины имели низкий моральный дух, но это лишь одна из многочисленных проблем войск РФ. Чиновник уточнил — у оккупантов проблемы с логистикой.

По данным Пентагона, в настоящее время в Украине находится 97 батальонно-тактических групп (БТГ) оккупантов.

«Нередко они перебрасывают одну или две БТГ с Донбасса обратно в Россию для переоснащения или пополнения запасов, а затем возвращают их обратно, это нормально», — сказал чиновник.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Донбасс Российская агрессия Пентагон Война в Украине

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