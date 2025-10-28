«Не слышал об отзывах». Лавров утверждает, что «все притихли» после испытания ракеты Буревестник

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в Минске во вторник, 28 октября, что «все как-то притихли» после испытания россиянами крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой Буревестник .

Об этом сообщает пропагандистское информагентство ТАСС.

«По дипломатическим каналам я не слышал о каких-то откликах. Как-то все притихли», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам пленарного заседания Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Реклама

26 октября российский диктатор Владимир Путин заявил об испытании крылатой ракеты неограниченной дальности Буревестник с ядерной силовой установкой.

В то же время глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов похвастался, что ракета якобы преодолела 14 тыс. км и находилась в воздухе около 15 часов.

Кроме того, Герасимов утверждает, что технические характеристики ракеты якобы «позволяют применять ее с гарантированной точностью в отношении высокозащищенных объектов на любом расстоянии».

В сообщении Кремля говорится, что российский диктатор дал указания «определить возможные способы применения» и «начать готовить инфраструктуру» для размещения Буревестника в вооруженных силах РФ.

В то же время специалисты Defense Express констатировали, что пока «нет никаких независимых подтверждений, которые бы свидетельствовали о проведении испытаний».

27 октября президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление Путина о том, что Россия провела испытания крылатой ракеты неограниченной дальности Буревестник.

«Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка, лучшая в мире, которая находится прямо у их берегов. Поэтому, я имею в виду, что ей не нужно проплывать 8000 миль. И они не играют с нами в игры. Мы тоже не играем с ними в игры. Мы постоянно проводим испытания. И я считаю, что Путину не стоит об этом говорить», — сказал он.

Норвежская разведка сообщила, что ракета Буревестник была запущена с арктического архипелага Новая Земля в Баренцевом море.