«Как же испугался узурпатор!» Лукашенко в панике полетел к Путину. Чего от них ожидать — интервью с главредом Хартия'97 25 мая, 15:10 NV Премиум Встреча Путина и Лукашенко в декабре 2021 года в Санкт-Петербурге (Фото:president.gov.by)

Белорусская журналистка, главный редактор сайта Хартия'97 Наталья Радина рассказала в интервью Radio NV, чего можно ожидать от белорусского и российского диктаторов Александра Лукашенка и Владимира Путина на фоне их встречи в Москве.

— Часть украинских детей переправляли на территорию Республики Беларусь, сообщил украинский генеральный прокурор Андрей Костин. И он даже назвал количество: не менее 2150 украинских детей, в том числе детей-сирот, в возрасте от 6 до 15 лет. Если у вас есть информация, она чрезвычайно важна, потому что может касаться и будущих санкций против белорусского руководства. Расскажите нам, пожалуйста.

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— Факты доказаны. И существуют уже доклады о том, что украинских детей вывозили на территорию Беларуси с начала военных действий, с начала нападения России на Украину, в том числе с территории нашей страны.

Помимо детей, у нас была информация о том, что на территории Беларуси размещались лагеря для украинских военнопленных. Эта информация тщательно скрывалась властями. Но на самом деле были подтверждения. Нам сообщали источники, что украинские военнопленные находятся на территории Беларуси. Да, в последствии их переправляли в Россию. Но первое время они там находились.