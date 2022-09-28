Катастрофа не только для Украины. Какую угрозу несет ядерный шантаж РФ — экс-посол США 28 сентября, 19:59 США объяснили России насколько сильным будет ответ на применение ядерного оружия, рассказал Джон Хербст (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Бывший посол США в Украине Джон Хербст в интервью Радио НВ объяснил, что ядерный шантаж России несет угрозу не только Украине, но и всему миру, и в РФ об этом знают.

Хербст отметил в интервью Радио НВ, что «ядерный зонтик» России не защитил оккупированный Крым от нескольких военных операций Украины «и говорить об этом „зонте“ для области, которая не совсем под контролем Москвы, — это шутка, кошмарная шутка».

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Он добавил, что ядерное оружие, как тактическое, так и стратегическое, — «может быть единственной картой Путина сегодня».

«Его армия не побеждает в Украине, его газ не принуждает Европу отступать от Украины. Это его единственная карта, но эта карта хороша только как блеф. Использовать эту карту — катастрофа не только для Украины, не только для Запада, но и для России. Мы должны трезво относиться к таким угрозам, мы должны подготовиться. На мой взгляд, сильное выступление [президента США Джо] Байдена в ООН было хорошим ответом на такие угрозы», — заявил бывший посол США в Украине.

Хербст также сказал, что Вашингтон секретно контактировал с Москвой, объяснил почему нельзя этого делать, и «предупредил, каким сильным будет ответ с нашей стороны».

«Мы не можем сдаться Кремлю, когда он угрожает нам ядерным оружием. И мы не можем дать им делать все что они хотят в Украине или в других местах», — констатировал американский дипломат.

На фоне угроз российского диктатора Владимира Путина применить ядерное оружие в России в срочном порядке решили закупить крупную партию йодида калия.

По данным Коммерсанта, в конце декабря 2020 года и начале марта 2021 в системе были размещены тендеры о закупке препарата приблизительно на аналогичную сумму. Вопрос вызывает лишь срочность выполнения тендера.

Препараты йодида калия позволят защитить щитовидную железу, чтобы радиационный йод не оказал на организм человека негативного воздействия.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».