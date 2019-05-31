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Использовали США десятилетиями. Трамп потребовал, чтоб Мексика решила проблему с мигрантами

31 мая, 18:56
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Использовали США десятилетиями. Трамп потребовал, чтоб Мексика решила проблему с мигрантами - фото

REUTERS/Jonathan Ernst

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп раскритиковал правительство Мексики и потребовал, чтобы они решили проблему с нелегальной миграцией.

Об этом глава государства заявил в Twitter.

«Мексика использовала США на протяжении десятилетий. Через демократов наши иммиграционные законы плохие. Мексика делает состояние на США в течение десятилетий, они могут легко решить эту проблему. Для них пора наконец сделать то, что нужно сделать!», — сказал Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с 10 июня будут введены пошлины на мексиканские товары, если Мексика не наведет порядок на границе.

Напомним, 15 февраля Дональд Трамп подписал указ о введении на границе с Мексикой режима чрезвычайного положения, так как конгрессмены согласились выделить на возведение стены $1,37 млрд, в то время как Трамп изначально требовал $5,7 млрд.

Благодаря режиму ЧП президент США рассчитывает изыскать в обход Конгресса недостающие государственные средства, необходимые для строительства стены на границе с Мексикой.

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США инициировал расследование законности введения режима ЧП.

Теги:   Мексика США Дональд Трамп

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