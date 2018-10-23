23 октября 2018, вторник

Испанский парламент не поддержал решение блокировать продажу оружия Саудовской Аравии

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

В Испании парламент не поддержал решение блокировать продажи оружия Саудовской Аравии на фоне международного давления на Эр-Рияд.

Об этом сообщает Reuters.

"Парламент Испании во вторник проголосовал против блокирования продажи оружия Саудовской Аравии, несмотря на растущее международное давление на Эр-Рияд за убийство Джамала Хашогги", - сказано в сообщении.

Напомним, что 20 октября в испанском социалистическом правительстве заявили, что они возмущены смертью оппозиционного саудовского журналиста.

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Хашогги пропал 2 октября после того, как зашел в здание саудовского консульства в Стамбуле. Позже стало известно, что он был убит, а его тело было расчленено и вывезено с диппредставительства.

Страны G7 призвали власть Саудовской Аравии провести тщательное расследование гибели журналиста.

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