Испанский парламент не поддержал решение блокировать продажу оружия Саудовской Аравии

В Испании парламент не поддержал решение блокировать продажи оружия Саудовской Аравии на фоне международного давления на Эр-Рияд.
Об этом сообщает Reuters.
"Парламент Испании во вторник проголосовал против блокирования продажи оружия Саудовской Аравии, несмотря на растущее международное давление на Эр-Рияд за убийство Джамала Хашогги", - сказано в сообщении.
Напомним, что 20 октября в испанском социалистическом правительстве заявили, что они возмущены смертью оппозиционного саудовского журналиста.
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Хашогги пропал 2 октября после того, как зашел в здание саудовского консульства в Стамбуле. Позже стало известно, что он был убит, а его тело было расчленено и вывезено с диппредставительства.
Страны G7 призвали власть Саудовской Аравии провести тщательное расследование гибели журналиста.
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