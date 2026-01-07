Премьер Санчес впервые допустил участие испанских военных в миротворческой миссии в Украине

Премьер-министр Испании Педро Санчес на саммите коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже, Франция, 6 января 2026 года (Фото: YOAN VALAT/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Испании Педро Санчес впервые допустил участие испанских военных в миротворческой миссии на территории Украины после завершения войны. Об этом сообщает испанское агентство EFE .

После заседания коалиции желающих Санчес заявил, что со следующей недели начнет переговоры с представителями большинства парламентских групп по развертыванию военных в Украине.

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Он подчеркнул, что Испания, «как большая европейская страна», будет участвовать в принятии решений по укреплению мира в Украине после прекращения огня.

По его словам, этот вклад должен предусматривать как усилия по восстановлению, так и «военные возможности».

Санчес отметил, что Испания уже участвовала в международных миротворческих миссиях «в других широтах».

«Если мы делали это в других широтах, то почему бы не сделать это в Европе», — подчеркнул испанский премьер.

Ранее Санчес говорил, что еще преждевременно говорить о возможном присутствии испанских военных в Украине. Принятие такого решения потребует поддержки Конгресса страны.

6 января в Париже состоялась встреча коалиции желающих, в которой приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, европейские лидеры и представители США.

По ее итогам Украина, Франция и Великобритания подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине после завершения войны.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф после встречи коалиции желающих заявил о «значительном прогрессе». По его мнению, стороны «практически завершили с протоколами по безопасности», которые должны гарантировать, что война закончится навсегда.

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что несколько тысяч французских военных могут развернуть на границе Украины и РФ после окончания войны.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц после заседания впервые допустил, что Германия могла бы разместить своих военных в государстве НАТО по соседству с Украиной.