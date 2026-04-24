В США обсуждают исключение Испании из НАТО за недостаточную поддержку страны в войне с Ираном — Reuters

24 апреля, 11:54
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США могут пересмотреть отношения с союзниками НАТО из-за позиции по Ирану (Фото: REUTERS/Joshua Roberts)

США могут пересмотреть отношения с союзниками НАТО из-за позиции по Ирану (Фото: REUTERS/Joshua Roberts)

США рассматривают возможные меры давления на союзников по НАТО, в частности Испанию, из-за ее отказа поддержать американские операции в войне против Ирана.

Об этом в пятницу, 24 апреля, пишет Reuters.

Внутреннее письмо Пентагона содержит перечень возможных шагов, которые США рассматривают в отношении союзников по НАТО, если считают, что те недостаточно поддержали американские действия в войне против Ирана, заявил американский чиновник.

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По его словам, среди вариантов — даже временное отстранение Испании от участия в Альянсе и пересмотр позиции США по поддержке британского контроля над Фолклендскими островами.

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В документе говорится о разочаровании Вашингтона тем, что отдельные союзники не предоставили базы, воздушное пространство или доступ для операций, подчеркнул чиновник на условиях анонимности. В письме отмечается, что такие условия являются «минимальным стандартом» для стран НАТО, а сами предложения обсуждаются на высоком уровне в Пентагоне, добавил источник агентства.

Среди идей — ограничить участие «проблемных» государств в важных или престижных структурах Альянса, отметил чиновник. Он подчеркнул, что в то же время в этом письме не предлагается, чтобы США действительно реализовывали такие шаги, и там также не говорится о закрытии американских военных баз в Европе.

Чиновник также отказался уточнять, рассматриваются ли варианты сокращения американского военного присутствия в Европе, о чем ранее широко сообщалось как о вероятном сценарии.

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«Как заявил президент Трамп, несмотря на все, что Соединенные Штаты сделали для своих союзников по НАТО, они не были рядом с нами. Министерство войны обеспечит, чтобы у президента были надежные варианты действий, которые гарантируют, что наши союзники больше не будут „бумажным тигром“, а будут выполнять свою долю обязательств. Мы не имеем дальнейших комментариев относительно любых внутренних обсуждений по этому поводу», — ответил представитель Пентагона Кингсли Уилсон.

Война между США и Ираном обострила вопрос будущего НАТО и вызвала беспокойство, что Вашингтон может не прийти на помощь европейским странам в случае нападения, сказали аналитики и дипломаты.

Особое недовольство у США вызвала позиция Испании, которая отказалась разрешить использование своих баз и воздушного пространства для ударов по Ирану. В Пентагоне считают, что более жесткие меры могут стать сигналом для союзников и «уменьшить ощущение привилегированности европейцев», заявил чиновник.

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В письме отмечается, что возможное приостановление участия Испании в Альянсе почти не повлияло бы на военные операции США, однако имело бы существенный символический эффект. Чиновник не уточнил, каким образом США могли бы добиваться приостановления участия Испании в Альянсе, а Reuters не удалось сразу выяснить, существует ли в НАТО соответствующий механизм для такого решения.

«Мы не работаем на основе электронных писем. Мы работаем с официальными документами и позициями правительства, в данном случае — правительства Соединенных Штатов», — сказал премьер-министр Испании Педро Санчес, комментируя сообщение.

Также в документе предлагается пересмотреть поддержку США в отношении европейских заморских территорий, в частности Фолклендских островов, которые контролирует Великобритания, но на которые претендует Аргентина, чей президент является союзником Трампа.

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По словам министра обороны США Пита Хегсета, война с Ираном «показала много скрытых рисков», в частности то, что иранские дальнобойные ракеты не способны поражать территорию США, но могут достигать Европы.

«Мы сталкиваемся с вопросами, преградами или колебаниями… У вас не будет настоящего Альянса, если есть страны, которые не готовы стоять с вами, когда вы в этом нуждаетесь», — сказал он.

1 апреля Трамп заявил, что всерьез рассматривает возможность вывода Соединенных Штатов из НАТО после того, как союзники отказались присоединиться к его войне против Ирана.

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При этом ранее он утверждал, что Америке не нужна помощь в войне с Ираном. 17 марта Трамп отметил, что «всегда знал, что Альянс никогда не поможет США».

22 апреля Politico сообщало, что Белый дом по инициативе Трампа разрабатывает условный список «хороших и плохих» стран НАТО в зависимости от их поддержки действий США против Ирана, что может повлиять на распределение военного сотрудничества и взаимодействия в Альянсе.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Пентагон война США в Иране война против Ирана Испания НАТО

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