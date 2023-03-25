Испания выделит 14,5 млн евро на укрепление продовольственной безопасности Украины 25 марта, 01:44 Война России против Украины оказала значительное влияние на остальной мир, поставив под угрозу продовольственную безопасность. (Фото:Паоло Galasso / Alamy via Reuters)

Правительство Испании выделит дополнительные 14,5 миллионов евро Украине для продолжения развития программы по мировой продовольственной безопасности. В прошлом сентябре ее анонсировал премьер-министр страны Педро Санчес.

Об этом заявил посол Испании в Украине Рикардо Лопес-Аранда Хагу на брифинге в Одессе, передает Укринформ.



«В прошлом сентябре глава правительства Испании на Генеральной Ассамблее ООН провозгласил, что Испания предоставит более 236 миллионов евро на выполнение этой программы. И сейчас Испания еще прибавит 14,5 миллиона евро», — сообщил посол.

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По словам дипломата, война России против Украины оказала значительное влияние на остальной мир, поставив под угрозу продовольственную безопасность.

«Эта программа показывает, как Украина протягивает руку дружбы своим друзьям, нуждающимся в помощи. Мне очень приятно, что Испания смогла присоединиться к этой программе», — сказал Лопес-Аранда Хагу и добавил, что Испания продолжит оказывать Украине военную и гуманитарную помощь.

Как сообщалось, Испания отправит в Украину танки немецкого производства Leopard в конце следующей недели. После того как они пройдут последние испытания на полигоне.