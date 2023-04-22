Испания планирует в ближайшие дни отправить Украине обещанные танки Leopard — министр
Танк Leopard (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)
Испания планирует в ближайшие дни отправить Украине шесть из десяти обещанных танков Leopard.
Об этом сообщил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, пишет Tagesschau.
«После этого будет второй пакет с еще четырьмя танками», — сказал он.
По словам министра, Испания будет поддерживать Украину столько, сколько ей нужно.
«Это включает в себя гуманитарную помощь, прием беженцев и поставку оборонительного оружия», — сказал он.
13 марта в Испании завершилось четырехнедельное обучение десятков украинских солдат на танках Leopard 2A4.
В общей сложности 40 членов экипажа танка и 15 специалистов-механиков прошли обучение на Leopard 2, организованных на военной базе в Сарагосе.