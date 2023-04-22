Испания планирует в ближайшие дни отправить Украине обещанные танки Leopard — министр

22 апреля, 09:23
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Танк Leopard (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Танк Leopard (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Испания планирует в ближайшие дни отправить Украине шесть из десяти обещанных танков Leopard.

Об этом сообщил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, пишет Tagesschau.

«После этого будет второй пакет с еще четырьмя танками», — сказал он.

По словам министра, Испания будет поддерживать Украину столько, сколько ей нужно.

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«Это включает в себя гуманитарную помощь, прием беженцев и поставку оборонительного оружия», — сказал он.

13 марта в Испании завершилось четырехнедельное обучение десятков украинских солдат на танках Leopard 2A4.

В общей сложности 40 членов экипажа танка и 15 специалистов-механиков прошли обучение на Leopard 2, организованных на военной базе в Сарагосе.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Танки Война России против Украины танки Leopard

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