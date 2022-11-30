Испания расследует взрыв в посольстве Украины в Мадриде как теракт — СМИ 30 ноября, 23:14 Взрыв в посольстве Украины в Мадриде прогремел в 13:00 по местному времени. (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Национальная судебная коллегия Испании квалифицировала взрыв в посольстве Украины в Мадриде как теракт, сообщает испанское агентство Europa Press со ссылкой на собственные источники.

Судья Хосе Луис Калама принял такое решение после получения предварительного отчета полиции об обстоятельствах взрыва, говорится в сообщении.

По данным источников агентства, речь идет о предварительном производстве. Отмечается, что судья пока не принял решение о начале расследования и ожидает более детального отчета полиции.

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Источник отметил, что, по предварительному анализу, в посылке, которая взорвалась в посольстве, содержались пиротехнические элементы.

Взрыв в посольстве Украины в Мадриде прогремел в 13:00 по местному времени. Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев сообщил, что взорвалась посылка, которая была адресована на его имя. Она вызвала подозрение у секретарши, поскольку не казалась похожей на обычную почту дипломата.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей.