Пакет на $2 млрд. Испания присоединилась к соглашению ЕС по поставке боеприпасов для Украины 23 марта, 01:05 Маргарита Роблес (Фото:Christine Olsson/TT News Agency/via REUTERS)

Министр обороны Испании Маргарита Роблес подписала проектное соглашение о совместном приобретении боеприпасов странами-членами ЕС для пополнения своих запасов и продолжения поддержки Украины. На данный момент соглашение подписали 18 стран.

Об этом сообщает Cadena COPE.

Соглашение предусматривает инвестирование 2 млрд евро в поставку Украине одного млн артиллерийских боеприпасов в течение 12 месяцев.

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Проект, продвигаемый Европейским оборонным агентством, будет финансироваться Европейским фондом мира и позволит «срочно решить проблему нехватки боеприпасов» и «увеличить возможности европейской промышленности для удовлетворения нынешних и будущих потребностей».

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Это первый случай, когда ЕС использует механизм совместных закупок вооружений, который позволит «сократить расходы» и «избежать рисков задержек из-за неожиданных изменений спроса», утверждает Министерство обороны Испании.