Испания предоставит Украине новый пакет помощи на сумму 55 млн евро 1 июля, 15:00 Педро Санчес (Фото:REUTERS/Джонатан Эрнст)

Премьер-министр Испании Педро Санчес во время официального визита в Киев анонсировал новый пакет помощи Украине на сумму 55 млн евро, сообщает El Mundo.

Во время выступления перед украинским парламентом Санчес пообещал поддерживать Украину «столько, сколько потребуется» и «независимо какой ценой».

В субботу, 1 июля, премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в Киев.

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«Я передам правительству и парламенту всю европейскую солидарность. Мы будем поддерживать украинский народ до тех пор, пока в Европу не вернется мир», — заявил Санчес по прибытии в столицу Украины.

1 июля Испания начинает председательство в Евросоюзе, и Санчес именно в этот день посещает Украину по приглашению Зеленского.

Это уже третий приезд испанского премьера в Украину после начала полномасштабного вторжения России. В частности, он посещал Киев 23 февраля, а также приезжал в апреле прошлого года.